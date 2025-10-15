Рост спроса россиян на рыночную ипотеку назвали тревожным сигналом

Рост спроса россиян на рыночную ипотеку без господдержки является тревожным сигналом, считает депутат Госдумы Александр Аксененко. По его мнению, это значит, что льготные программы перестают покрывать потребности значительной части населения.

«Увеличение доли рыночных ипотек до 21,4% — тревожный сигнал, который говорит о том, что даже с учетом льгот квартиры стали недоступны именно для семей с детьми – основных участников льготных программ. Одна из причин тому — высокая ключевая ставка, которая спровоцировала рост стоимости жилья», — сказал он «Газете.Ru».

Аксененко обратил внимание, что даже при относительно низкой ставке по самому кредиту (до 6%), семьям всё равно приходится вносить первоначальный взнос, который многим не по карману. Не улучает ситуацию и рост стоимости квадратного метра — не только в «крутых» районах, но и в обычных ЖК эконом-класса.

Депутат не исключает, что доля рыночных ипотек может приблизиться к 50%, поэтому государству важно расширять и улучшать льготные программы, особенно для семей с детьми и многодетных: например, списывать часть кредита за рождение детей, снижать ставки в зависимости от состава семьи. При этом депутат призвал продолжать снижать ключевую ставку и стимулировать строительство.

Кстати, ранее эксперты посчитали, что для первоначального взноса за однушку в России вам потребуется примерно 14 зарплат. Однако есть и хорошие новости: год назад для той же операции в среднем требовалось 15 зарплат. Максимальные показатели фиксируются в Сочи и Москве — 2,5 и 2,9 миллиона рублей.