Суд заочно приговорил Леонида Гозмана* к десяти годам колонии

Политик и общественный деятель Леонид Гозман* заочно приговорён к десяти годам колонии общего режима. Такое решение принялл 2-й Западный окружной военный суд.

Установлено, что Гозман*, находясь за пределами России, дал интервью зарубежному изданию. В нём он публично оправдал терроризм, а трансляция была доступна всем желающим в интернете.

Уголовное дело рассмотрели в отсутствие подсудимого, который объявлен в розыск. Дополнительно суд лишил Гозмана* права заниматься администрированием сайтов и интернет-каналов на пять лет.

Это уже второй заочный приговор для Гозмана*. Ранее его осудили за распространение ложной информации о российской армии и приговорили к 8,5 года колонии. Новый приговор пока не вступил в законную силу

Леонид Гозман* — общественный и политический деятель, президент общественного движения «Союз правых сил». Кандидат психологических наук.

