Эксперт рассказал, возможно ли сбить новую крылатую ракету США AGM-181 LRSO

США провели испытания новой ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO, которую разрабатывают с 2017 года. Снимки прототипа на бомбардировщике B-52H появились в открытом доступе, что эксперты считают, не случайностью, а демонстрацией силы.

Ракета с дальностью 2400 км оснащена термоядерной боеголовкой W80-4 мощностью до 150 килотонн и предназначена для замены устаревших AGM-86B. Несмотря на малозаметность, эксперт Николай Цыгикало в разговоре с 360.ru отмечает, что ракета не является гиперзвуковой и не изменит баланс сил — сбить её возможно, особенно над морскими пространствами.

Параллельно с разработкой новых систем США продолжают испытания устаревших — например межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как отметил эксперт, эта МБР шахтного базирования не имеет современных систем преодоления ПВО и обладает уязвимым разгонным участком, хотя и способна нести до трёх боеголовок на расстояние 13 тысяч километров. Испытания, инициированные администрацией президента США Дональда Трампа, были направлены прежде всего на проверку работоспособности плутониевых боеголовок, которые со временем могут деградировать.