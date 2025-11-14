Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 11:24

В Москве ветеринары спасли чихуахуа Бусинку, на которую упала 20-литровая бутыль с водой

Бусинка. Обложка © ГБУ «Мосветобъединение»

Бусинка. Обложка © ГБУ «Мосветобъединение»

В московской ветклинике спасли жизнь чихуахуа по кличке Бусинка, на которую упала 20-литровая бутыль с водой. Собака с весом всего 2 кг получила множественные травмы, включая перелом позвоночника и отёк мозга, и неделю находилась в коме на аппарате ИВЛ, рассказали в госветслужбе Москвы.

Восьмилетняя собака поступила в критическом состоянии с контузией, повреждениями внутренних органов и отсутствием чувствительности в конечностях, узнала «Москва 24». Врачи несколько дней боролись за её жизнь, сначала сняв отёк мозга и выведя из комы, затем начав реабилитацию. Питомца заново учили ходить, применяя массажи и водные процедуры в импровизированном бассейне.

Сейчас Бусинка продолжает восстановление дома, регулярно посещая лечебные процедуры. Ветеринары отмечают, что изначально в выживание собаки почти никто не верил из-за тяжести полученных травм.

Жест «злая рука» может убить кошку, предупредил ветеринар
Жест «злая рука» может убить кошку, предупредил ветеринар

Ветеринары продолжают спасать и экзотических питомцев — в Зеленоградской клинике вылечили игуану Шушу от стоматита. У полутораметровой рептилии после перенесённой респираторной инфекции развилось воспаление слизистой рта, но благодаря курсу антибиотиков и местной обработке все симптомы удалось устранить. Владельцы вовремя обратили внимание на повышенное слюнотечение и проблемы с питанием питомца.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar