В Москве ветеринары спасли чихуахуа Бусинку, на которую упала 20-литровая бутыль с водой

В московской ветклинике спасли жизнь чихуахуа по кличке Бусинка, на которую упала 20-литровая бутыль с водой. Собака с весом всего 2 кг получила множественные травмы, включая перелом позвоночника и отёк мозга, и неделю находилась в коме на аппарате ИВЛ, рассказали в госветслужбе Москвы.

Восьмилетняя собака поступила в критическом состоянии с контузией, повреждениями внутренних органов и отсутствием чувствительности в конечностях, узнала «Москва 24». Врачи несколько дней боролись за её жизнь, сначала сняв отёк мозга и выведя из комы, затем начав реабилитацию. Питомца заново учили ходить, применяя массажи и водные процедуры в импровизированном бассейне.

Сейчас Бусинка продолжает восстановление дома, регулярно посещая лечебные процедуры. Ветеринары отмечают, что изначально в выживание собаки почти никто не верил из-за тяжести полученных травм.

Ветеринары продолжают спасать и экзотических питомцев — в Зеленоградской клинике вылечили игуану Шушу от стоматита. У полутораметровой рептилии после перенесённой респираторной инфекции развилось воспаление слизистой рта, но благодаря курсу антибиотиков и местной обработке все симптомы удалось устранить. Владельцы вовремя обратили внимание на повышенное слюнотечение и проблемы с питанием питомца.