31 октября, 13:30

Московские ветеринары спасли от стоматита полутораметровую игуану Шушу

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Специалисты Зеленоградской государственной ветеринарной клиники успешно вылечили игуану по кличке Шуша от стоматита, сообщили в столичной службе. Как уточнили в ведомстве, это уже второй случай лечения полутораметровой рептилии — после успешного преодоления респираторной инфекции у животного на фоне снижения иммунитета развилось воспаление слизистой оболочки рта.

Владельцы обратили внимание на повышенное слюноотделение, изменение цвета языка и затруднённый приём пищи у питомца. При осмотре специалист по экзотическим животным Надежда Кузина обнаружила бактериальный налёт и гнойничковые образования на дёснах рептилии.

Для лечения была назначена комплексная терапия, включающая инъекции антибиотиков, обезболивающих и противовоспалительных препаратов дважды в день, дополненные местной обработкой стоматологическими гелями. Шуша стойко переносил все процедуры, сохраняя активность и аппетит на протяжении всего курса лечения, и в настоящее время симптомы стоматита полностью устранены, уточняет «Москва 24».

Ранее в Москве ветврачи спасли игуану Изумрудика, сломавшего лапу в драке с зеркалом. Кроме того, столичные специалисты восстановили зрение щенку шарпея, не видящему с рождения.

