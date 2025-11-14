227 работ Николая Рериха и его сыновей перешли в собственность государства

Останкинский суд Москвы принял решение о передаче в государственную собственность 272 картин великого художника Николая Рериха и его сыновей. Как сообщает пресс-служба суда, уникальная коллекция, хранившаяся в Музее искусства народов Востока, признана бесхозяйным имуществом по иску прокуратуры.

Судьёй было установлено, что картины не имеют документально подтверждённого владельца, что и стало основанием для их перехода государству. Однако Международный центр Рерихов уже подал апелляционную жалобу, утверждая, что именно организация является законным собственником ценностей.

В жалобе указано, что центр не привлекли к участию в процессе, что нарушило его права. Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции на 16 декабря, где будет решаться дальнейшая судьба художественного наследия.

Николай Рерих — русский художник, философ и путешественник, создавший около 7000 произведений. Его сыновья Святослав и Юрий также стали известными художниками и учёными. Коллекция из 272 работ представляет значительную культурную и материальную ценность.

