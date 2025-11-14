Политолог раскрыл, когда Евросоюз снимет визовые ограничения для россиян

Европейский союз может снять визовые ограничения для российских граждан только после завершения спецоперации на Украине, но вероятность этого невелика. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.

«Германия пытается создать самую мощную армию в Европе и увеличить военный бюджет до более чем триллиона долларов. Поэтому — большой вопрос», — рассказал он в разговоре с «Ридусом».

По его словам, даже после завершения СВО идею смягчения визового режима поддержат лишь традиционные партнёры России вроде Венгрии и Словакии.

Напомним, что с 7 ноября ЕК ограничила выдачу многократных шенгенских виз россиянам, объяснив это соображениями безопасности. Исключения сделаны лишь для близких родственников резидентов ЕС, диссидентов и некоторых категорий работников.