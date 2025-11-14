Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 11:44

Политолог раскрыл, когда Евросоюз снимет визовые ограничения для россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейский союз может снять визовые ограничения для российских граждан только после завершения спецоперации на Украине, но вероятность этого невелика. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.

«Германия пытается создать самую мощную армию в Европе и увеличить военный бюджет до более чем триллиона долларов. Поэтому — большой вопрос», — рассказал он в разговоре с «Ридусом».

По его словам, даже после завершения СВО идею смягчения визового режима поддержат лишь традиционные партнёры России вроде Венгрии и Словакии.

Россия готовит ответ на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам
Россия готовит ответ на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам

Напомним, что с 7 ноября ЕК ограничила выдачу многократных шенгенских виз россиянам, объяснив это соображениями безопасности. Исключения сделаны лишь для близких родственников резидентов ЕС, диссидентов и некоторых категорий работников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar