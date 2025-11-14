Обещавшую вторжение рептилоидов с Нибиру Светлану Ладу-Русь* заочно приговорили к 8 годам

Коллегия Нефтегорского районного суда Самарской области заочно приговорила к восьми годам колонии общего режима Светлану Ладу-Русь (Пеунова)* — основательницу ликвидированного экстремистского движения «Воля»**. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Она признана виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как разъяснили в ведомство, уголовное дело связано с двумя организациями, созданными Пеуновой* в 2012 и 2016 годах. По данным ведомства, эти формирования, хотя и декларировались как центр народного целительства и общественно-политическое объединение, на деле представляли собой разрушительные сообщества.

Лада-Русь* была объявлена в международный розыск в 2023 году.

Ранее Life.ru писал, что под Самарой задержали сторонников Пеуновой*. За несколько лет до ареста они ворвались в дом к мужчине и избили его, чтобы вынудить переоформить недвижимость. Преступники истязали несчастного на протяжении недели.

В 2012 году Пеунова выдвигала свою кандидатуру на пост президента России, однако Центральная избирательная комиссия не допустила её до выборов по причине недостаточного количества собранных подписей. Широкую известность в медиа-пространстве она приобрела после заявления о предстоящем прибытии на Землю в том же году рептилоидов с планеты Нибиру.

* Внесена в России в реестр иноагентов. ** Экстремистская организация.