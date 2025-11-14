Башкирский Отелло устроил кровавую расправу над женой с любовником и чуть не покончил с собой

В Башкортостане сумели обезоружить мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. По версии следствия, местный житель устроил расправу из-за ревности: сначала он застрелил предполагаемого соперника у своего дома, затем затащил тело в гараж и добил несколькими ударами по голове. Позже, дождавшись жену, мужчина застрелил и её.

Когда полиция оцепила территорию, башкирский Отелло пригрозил свести счёты с жизнью и потребовал переговоров с участковым Венером Султангуловым. Полицейский воспользовался моментом, когда у мужчины зазвонил телефон, и задержал его. Фигуранта отправили под стражу. Против него возбуждены дела по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и его изготовлении.

