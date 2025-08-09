«Смоленский Отелло» избивал беременную любимую колотушкой, пока её не спасли соседи

В Смоленской области мужчина подозревается в попытке убить беременную сожительницу. Рецидивист избил женщину деревянной колотушкой, сообщает СУ СК России по Смоленской области.

В Смоленской области мужчина избил беременную деревянным предметом. Фото © Telegram / СУ СК России по Смоленской области

В Ярцево ночью 7 августа мужчина из ревности жестоко избил сожительницу, нанося удары руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Спасли из его рук женщину соседи. Пострадавшая с тяжёлыми травмами в больнице, подозреваемый задержан, следствие требует его ареста.