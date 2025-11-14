Гендиректора «Центра пожарной безопасности» объявили в розыск по делу о хищении 11 млн

Генеральный директор «Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» Сергей Люфанов объявлен в федеральный розыск. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при исполнении контракта с Министерством обороны.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости», уголовное дело расследуется военным следственным отделом управления СК России по Ракетным войскам стратегического назначения. Люфанов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ не только в совершении мошенничества, но и в покушении на аналогичное преступление.

Для компенсации ущерба, составившего порядка 11 миллионов рублей, следствие добилось в Одинцовском горсуде ареста средств на счетах «Центра пожарной безопасности». Хотя Мособлсуд впоследствии слегка изменил это решение, обеспечительные меры сохранились в пределах суммы похищенного.

Статья 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы за преступления, совершённые в особо крупном размере.

Ранее в Челябинской области были задержаны три высокопоставленных сотрудника ФСИН, подозреваемых в организации рабского труда заключённых. Среди фигурантов оказались первые лица регионального управления ведомства: первый заместитель начальника Сергей Бульчук, начальник оперативно-режимного отдела Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева. Все задержанные имеют звание полковников внутренней службы.