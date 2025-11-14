В Челябинске задержаны полковники ФСИН, превратившие заключённых в рабов

В Челябинской области задержали трёх высокопоставленных сотрудников ФСИН по подозрению в использовании рабского труда заключенных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Среди фигурантов — первый заместитель начальника управления Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Все они полковники внутренней службы. Также задержан представитель некой коммерческой организации.

Следствие полагает, что они использовали труд заключённых и производственные мощности тюрем для личного обогащения. В квартирах задержанных прошли обыски, возбуждено несколько уголовных дел по статьям о превышении полномочий и коррупции.

