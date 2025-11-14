Россия и США
14 ноября, 05:23

Депутата Приморья и двух его сообщников задержали за сбыт ртути

Обложка © Telegram / Следком Приморья

В Приморье возбудили уголовное дело против депутата регионального Заксобрания и двух его знакомых. Об этом сообщает региональный СК в телеграм-канале.

По данным следствия, задержанные организовали сбыт ртути и действовали как организованная группа. Двое фигурантов уже отправлены под стражу, вопрос по третьему решается.

«По версии следствия, не позднее 25 октября 2025 года фигурант вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми и иными лицами о незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта ртути металлической на территории Приморского края. Подозреваемый распределил между участниками роли и создал организованную преступную группу», — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение дела обеспечили сотрудники УФСБ по Приморскому краю.

А ранее депутата Заксобрания Свердловской области Станислава Блохина обвинили в систематическом преследовании и физическом насилии в отношении бывшей девушки. По словам пострадавшей, на протяжении двух месяцев Блохин осуществляет настоящую травлю: врывается в её квартиру в ночное время, выламывая дверные замки, систематически избивает её и уничтожает мобильные телефоны. Примечательно, что депутат представляет коммунистическую партию и является членом комитета по молодёжной политике.

Мария Любицкая
