В Пермском крае задержали экс-депутата Заксобрания Константина Окунёва

В Пермском крае правоохранители задержали бывшего депутата Заксобрания Константина Окунёва. Его адвокат Иван Хозяйкин подтвердил факт задержания РИА «Новости».

«Задержание было, по самой ситуации пока не комментирую», — сказал Хозяйкин.

По данным источников «Коммерсанта», экс-депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, что предусматривает ответственность за призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду. Кроме того, есть предположение, что задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

А ранее депутата Заксобрания Свердловской области Станислава Блохина обвинили в систематическом преследовании и физическом насилии в отношении бывшей девушки. По словам пострадавшей, на протяжении двух месяцев Блохин осуществляет настоящую травлю: врывается в её квартиру в ночное время, выламывая дверные замки, систематически избивает её и уничтожает мобильные телефоны. Примечательно, что депутат представляет коммунистическую партию и является членом комитета по молодёжной политике.