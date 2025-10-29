Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков передали в суд
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Уголовное дело, связанное с контрабандой наркотиков, возбуждённое против актрисы Аглаи Тарасовой, передано в суд. По данным ТАСС, Домодедовский суд Московской области назначил предварительное слушание на 30 октября.
«На прошлой неделе по делу Тарасовой было утверждено обвинительное заключение, дело поступило в Домодедовский суд. 30 октября пройдёт предварительное слушание», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 28 августа в аэропорту Домодедово была задержана актриса Аглая Тарасова. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в её электронном вейпе было обнаружено 0,38 грамма масла каннабиса. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Суд наложил на актрису ряд ограничений: ей запрещено покидать место жительства в ночное время, а также пользоваться мобильным телефоном и другими средствами коммуникации. В ходе слушаний Тарасова выразила раскаяние и признала свою вину. Юрист Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал о возможных последствиях для артистки.
