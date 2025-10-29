Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков передали в суд

Уголовное дело, связанное с контрабандой наркотиков, возбуждённое против актрисы Аглаи Тарасовой, передано в суд. По данным ТАСС, Домодедовский суд Московской области назначил предварительное слушание на 30 октября.

«На прошлой неделе по делу Тарасовой было утверждено обвинительное заключение, дело поступило в Домодедовский суд. 30 октября пройдёт предварительное слушание», — сказал собеседник агентства.