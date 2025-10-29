Депутат свердловского ЗакСобрания преследует бывшую девушку и избивает прохожих

Депутата Заксобрания Свердловской области Станислава Блохина обвинили в систематическом преследовании и физическом насилии в отношении бывшей девушки, 26-летней модели Елизаветы Кузнецовой. По данным SHOT, её жизнь превратилась в настоящий кошмар после решения о расставании с чиновником в августе текущего года.

Депутат разбил бывшей возлюбленной телефон. Фото © SHOT

По словам пострадавшей, на протяжении двух месяцев Блохин осуществляет настоящую травлю: врывается в её квартиру в ночное время, выламывая дверные замки, систематически избивает её и уничтожает мобильные телефоны. Особую тревогу вызывает то, что депутат проявляет агрессию даже к случайным прохожим, которые пытаются заступиться за девушку, что подтверждается видеозаписью инцидента.

Станислав избил прохожего, который решил заступиться за девушку. Видео © SHOT

Кузнецова сообщила, что уже трижды обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, однако эти меры не останавливают преследователя. В свою очередь, Станислав Блохин категорически отрицает все обвинения, заявляя, что не применял физическую силу к бывшей возлюбленной, а её действия объясняет желанием привлечь к себе внимание за счёт его известности.

К слову, это не первый скандал, связанный с именем народного избранника. В январе текущего года Блохин уже оказывался в центре общественного внимания из-за дебоша на борту авиалайнера, после чего доставлялся в отделение полиции Екатеринбурга, но вскоре был отпущен. Примечательно, что депутат представляет коммунистическую партию и является членом комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали мужчину, который на протяжении года не давал покоя студентке, преследуя её в Госпитальном переулке. Несмотря на неоднократные обращения девушки в полицию, 25-летний бывший возлюбленный продолжал навязчиво добиваться её внимания. Окончательное задержание произошло после того, как он явился в университет с плакатом «Чего ты боишься? Наташа, не молчи», что вызвало срабатывание тревожной сигнализации учебного заведения.