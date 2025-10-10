Валдайский форум
«Наташа, чего ты боишься?»: В Москве задержали мужчину, год преследовавшего бывшую возлюбленную

В Москве сотрудники Росгвардия задержала мужчину, который преследовал студентку. Инцидент произошёл в Госпитальном переулке.

В Москве задержали мужчину, год преследовавшего бывшую возлюбленную. Видео © Telegram / Росгвардия

По информации пресс-службы Росгвардии по Москве, 25-летний москвич, бывший возлюбленный девушки, на протяжении года навязчиво пытался привлечь её внимание, несмотря на её обращения в полицию. На днях он заявился к ней в университет с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи». Задержание произошло после того, как росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с охраняемого учебного заведения, где мужчина пытался проникнуть на территорию, преследуя студентку.

Сейчас задержанный находится в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось об аресте маньяка, который напал с ножом на девушку возле парка в Москве. В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное производство по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Расследованием занимается СК Москвы.

Наталья Демьянова
