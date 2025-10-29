Хулиган из Петербурга получил 10 суток ареста за попытку насолить бывшей жене

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал местного жителя виновным в совершении мелкого хулиганства. В ходе заседания было установлено, что обвиняемый, находясь в помещении отдела вселения и регистрационного учёта на улице Шаврова, вёл себя агрессивно, громко кричал, использовал нецензурную брань, размахивал руками и тем самым пугал посетителей учреждения.

Во время судебного заседания фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил желанием «насолить» бывшей супруге, которая работает в данном отделе.

В результате рассмотрения административного дела суд назначил виновному наказание в виде десяти суток административного ареста. Об этом со ссылкой объединённую пресс-службу судов Северной столицы сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Новосибирске хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае. А в Петербурге ищут хулигана, распылившего перцовый баллончик в женщину с детьми.