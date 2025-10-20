В Петербурге ищут хулигана, распылившего перцовый баллончик в женщину с детьми
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Неизвестный мужчина применил перцовый баллончик против женщины и двух её детей после конфликта на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в субботу, 18 октября. В ходе словесной перепалки злоумышленник достал баллончик и распылил химическое вещество в лицо 45-летней женщины и её дочерей 9 и 12 лет.
Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами глаз и получили медицинскую помощь. Однако нападавший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ЧП.
Ранее в Екатеринбурге 14 детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе. Кроме того, в Приморье отец избил школьников и залил их перцовкой, защищая сына.
