В Петербурге ищут хулигана, распылившего перцовый баллончик в женщину с детьми

Неизвестный мужчина применил перцовый баллончик против женщины и двух её детей после конфликта на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в субботу, 18 октября. В ходе словесной перепалки злоумышленник достал баллончик и распылил химическое вещество в лицо 45-летней женщины и её дочерей 9 и 12 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами глаз и получили медицинскую помощь. Однако нападавший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ЧП.