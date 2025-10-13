Академик объяснил, почему перцовый баллончик смертельно опасен для детей

Применение перцового баллончика в отношении детей способно привести к их гибели. Об этом заявил «Постньюс» академик Российской академии естественных наук, биотехнолог и врач Алексей Одинец.

«Организм ребёнка более нежный, поэтому то, что не навредит взрослому, может быть серьёзной токсической нагрузкой для ребенка. Он может потерять сознание и сильно упасть из-за распыления. Ожоги слизистых также вызывают выработку медиаторов, которые приводят к серьёзным повреждениям», — сказал он.

Академик добавил, что при использовании перцового баллончика невозможно оценить состояние здоровья тех, на кого он направлен. По его словам, содержащийся в аэрозоле экстракт перца представляет смертельную угрозу для людей с патологиями сердца, сосудов или астмой.

Сегодня стало известно об инциденте с применением газового баллончика в екатеринбургской школе. От перцового спрея стало плохо 14 детям, девять из них госпитализировали. Также пострадал один взрослый.