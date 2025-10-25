Сектор Газа
25 октября, 13:56

В Петербурге подросток пнул в грудь бабушку в автобусе за замечание из-за музыки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

Пожилая женщина в Санкт-Петербурге получила удар ногой в грудь и оказалась покрыта «трёхэтажным» матом, когда сделала замечание о поведении группе подростков в автобусе. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Подростки буянят в автобусе. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Всё началось, когда группа школьников вошла в салон с громкой музыкой без наушников, распевая матерные тексты. Женщина сделала замечание о недопустимом поведении, но в ответ услышала поток нецензурной брани.

Ситуация обострилась, когда пенсионерка попыталась заснять происходящее на камеру, но ей прилетела нога в грудь от одного из хулиганов. Пострадавшая запомнила, откуда они ехали, поэтому теперь она будет писать заявление в полицию с фиксацией побоев.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Кубани в ходе с отцом юноша вонзил ему в шею нож. Между ними вспыхнула бытовая ссора, но в какой-то момент всё вышло из-под контроля. Тяжелораненого мужчину экстренно доставили в больницу, но там он скончался.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Владимир Озеров
