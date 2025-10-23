На Кубани подросток поссорился с отцом и вонзил ему в шею нож

Перед судом предстанет 15-летний подросток из Северского района Краснодарского края по обвинению в убийстве своего отца. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В Краснодарском крае подросток обвиняется в убийстве отца. Видео © Telegram /СУ СКР по Краснодарскому краю

Инцидент случился в ночь на 21 октября в жилом доме посёлка Черноморский. По данным следствия, между обвиняемым и его отцом разгорелся острый бытовой конфликт. В ходе словесной перепалки подросток схватился за нож и нанёс родителю смертельное ранение в шею. Свидетели немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Тяжелораненого мужчину экстренно доставили в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны. Спустя несколько часов, не приходя в сознание, потерпевший скончался в реанимационном отделении.

«В ходе допроса фигурант признал вину. Следователем и криминалистом краевого СКР с привлечением преступника были проведены проверки на месте. Следствие намерено применить перед судом о заключении фигуры под стражей. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, назначен комплекс необходимых экспертиз», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний житель зарезал на лестничной клетке свою бабушку. Правоохранители задержали задержали мужчину, но его объяснения показались неубедительными, поэтому была вызвана бригада психиатрической помощи, которой передали подозреваемого.