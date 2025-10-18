В Подольске 39-летний ревнивец перепил и насмерть зарезал сожительницу

В Подольске арестован 39-летний мужчина по подозрению в убийстве 26-летней сожительницы. Об этом сообщили в следственных органах Московской области.

По данным следствия, 13 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанёс женщине удар ножом в область шеи, от которого она скончалась на месте происшествия. Мужчина был задержан правоохранительными органами и в ходе допроса признал свою вину. Установлено, что ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли нож и назначили комплекс судебных экспертиз. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Нижегородской области был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за убийство знакомой в Городце. В сентябре 2024 года во время совместного распития алкоголя мужчина нанёс женщине более 60 ударов ножом и вилками, после чего сбежал с места преступления. Полиция задержала его неподалёку. Суд квалифицировал действия как убийство с особой жестокостью и добавил к сроку 1,5 года ограничения свободы.