15 октября, 11:13

Нижегородец до смерти заколол знакомую ножом и вилкой. Насчитали более 60 ударов

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Региональный СК поделился подробностями о приговоре жителю Нижегородской области. Его осудили за убийство знакомой и отправили на 14 лет в колонию строгого режима.

Как стало известно, побоище случилось в сентябре 2024 года в Городце, когда они вместе выпивали. Ссора, видимо, вышла из-под контроля. Мужчина начал зверски избивать женщину, используя кухонные принадлежности — нож и вилки. Насчитали более 60 ударов. После этого он просто сбежал, женщина скончалась от ран. Полиция нашла преступника недалеко от места преступления.

В ведомстве отметили, что его признали виновным по всей строгости — за убийство с особой жестокостью. Суд постановил: 14 лет колонии строгого режима и ещё 1,5 года ограничения свободы сверху.

Зарезанными в Якутске оказались вдова и сын погибшего чиновника-участника СВО Саввы Михайлова
Не менее шокирующая история произошла в Ленобласти, где пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его жену. Потерпевшие вызвали медиков, но помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день.

