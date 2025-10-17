В розыске у полиции: В Краснодаре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку во дворе дома
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko
В Краснодаре во дворе жилого дома мужчина совершил нападение на 17-летнюю девушку. По информации Kub Mash, она смогла вырваться и укрыться в ближайшем кафе. Полиция разыскивает нападавшего.
Нападение на девушку в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash
Как сообщает Telegram-канал, мужчина, выйдя из подъезда на улице Яцкова, совершил нападение на девушку. Он угрожал ей ножом, пытаясь затащить в дом.
Не менее шокирующая история произошла в Ленобласти, где пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его жену. Потерпевшие вызвали медиков, но помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.