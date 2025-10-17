Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 13:21

В розыске у полиции: В Краснодаре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку во дворе дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

В Краснодаре во дворе жилого дома мужчина совершил нападение на 17-летнюю девушку. По информации Kub Mash, она смогла вырваться и укрыться в ближайшем кафе. Полиция разыскивает нападавшего.

Нападение на девушку в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash

Как сообщает Telegram-канал, мужчина, выйдя из подъезда на улице Яцкова, совершил нападение на девушку. Он угрожал ей ножом, пытаясь затащить в дом.
Нижегородец до смерти заколол знакомую ножом и вилкой. Насчитали более 60 ударов
Нижегородец до смерти заколол знакомую ножом и вилкой. Насчитали более 60 ударов

Не менее шокирующая история произошла в Ленобласти, где пьяный гость зарезал хозяина и изнасиловал его жену. Потерпевшие вызвали медиков, но помощь пришла поздно. Мужчина умер в больнице на следующий день.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar