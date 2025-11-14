В Госдуме предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным внесла законопроект, согласно которому будут введены крупные штрафы для российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, включая иностранную почту. Документ размещён в электронной базе парламента.

По действующим нормам сайты в РФ должны обеспечивать авторизацию через российский номер телефона, портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другие российские сервисы. За нарушение этой обязанности предлагаются штрафы: от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. — для должностных лиц и от 500 до 700 тыс. — для юрлиц.

Законопроект также вводит отдельную статью за нарушение правил применения рекомендательных технологий. Штрафы предусматриваются за сбор данных пользователей, который может нарушать их права, за отсутствие уведомления о работе рекомендаций и за неразмещение правил их применения. Санкции аналогичны.

За повторные нарушения сумма увеличивается: гражданам — до 40 тыс., должностным лицам — до 100 тыс., юридическим — до 1,4 млн рублей. Столько же могут взыскать и за игнорирование требований Роскомнадзора прекратить работу рекомендаций.

Ранее Life.ru сообщал, что россиян в будущем могут обязать входить в интернет через «Госуслуги». Экономист уверен, что система авторизации по паспорту вполне может заработать уже в 2026 году. По его словам, идея не только технически реализуема, но и поддерживается на уровне властей как инструмент «цифровой безопасности».