14 ноября, 14:46

Священник покончил с собой в Урюпинске

Обложка © Life.ru

Священник из Урюпинска Волгоградской области свёл счёты с жизнью. Следователи начали проверку, сообщает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели 60-летнего Сергей Скребцова, служителя храма Сергия Радонежского.

«Да, это действительно так», — приводит агенство слова представителя силового ведомства региона.

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 ноября 2025. Тело 60-летнего мужчины обнаружили у него дома. 12 ноября состоялись похороны.

По информации из соцсети пресс-службы Урюпинской епархии, Скребцов с 2015 года являлся настоятелем храма Архистратига Михаила в хуторе Петровский Урюпинского района и клириком храма Воскресения Христова в хуторе Попов. Его путь к священству был непростым: получив в 1984 году светскую профессию строителя, он лишь спустя десятилетие обрёл духовное образование. В сане диакона он служил с 1997 года, а в 2014-м был возведен в сан протоиерея.

