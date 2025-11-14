Священник покончил с собой в Урюпинске

По информации из соцсети пресс-службы Урюпинской епархии, Скребцов с 2015 года являлся настоятелем храма Архистратига Михаила в хуторе Петровский Урюпинского района и клириком храма Воскресения Христова в хуторе Попов. Его путь к священству был непростым: получив в 1984 году светскую профессию строителя, он лишь спустя десятилетие обрёл духовное образование. В сане диакона он служил с 1997 года, а в 2014-м был возведен в сан протоиерея.