Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 15:35

В Пскове простились с погибшим на СВО священником

В Пскове простились с иереем Савченко, погибшим из-за обстрела ВСУ в зоне СВО

Отпевание отца Антония Савченко. Обложка © Пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отпевание отца Антония Савченко. Обложка © Пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове простились с военным священником Антонием Савченко, который погиб в зоне спецоперации после удара ВСУ. Божественная литургия и отпевание прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе. Провёл церемонию митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который специально приехал в Псков, почтить память погибшего. Кадрами из храма поделился в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Митрополит Тихон (Шевкунов) на отпевании. Видео © Telegram / Протоиерей Николай Гурьянов

«Отец Антоний всегда был рядом с бойцами и вместе с ними разделял тяготы военной службы: жил в блиндажах, поддерживал беседами и молитвами, сопровождал их и в зоне проведения СВО. Он находил слова поддержки и утешения для каждого человека», — написал псковский губернатор в телеграм-канале.

Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отец Антоний, проявивший исключительную преданность, мужество и самоотверженность, посмертно награжден региональной медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщил Ведерников. Митрополит Тихон (Шевкунов), прибывший из Крыма на отпевание, воспринял смерть священника как личную потерю. Эта трагедия особенно отозвалась в сердце митрополита, ведь именно Псковская земля, и в частности Псково-Печерский монастырь, стали отправной точкой его духовного пути.

«Печаль наша огромна, радость наша бесконечна, а благодарность наша идёт от всего сердца, от всей любви, которую подарил нам и множеству людей отец Антоний. Конечно же, все знают обстоятельства, когда Господь призвал его в жизнь вечную», — сказал митрополит Тихон, выступая на траурной церемонии.

Иерей Антоний Савченко был погребён за алтарём храма пророка Божия Илии в посёлке Выбуты Псковского района. У священника осталась жена и двое маленьких детей.

Священник и отец 11 детей из Тобольска погиб в зоне СВО, спасая раненого солдата
Священник и отец 11 детей из Тобольска погиб в зоне СВО, спасая раненого солдата

Напомним, 12 мая псковский иерей Антоний Савченко скончался от ранений после обстрела ВСУ в зоне спецоперации, когда он выполнял обязанности штатного военного священника. Он посмертно награждён орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Решение о вручении церковной награды принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение погибшего, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём священник пожелал военным достойно исполнять свои обязанности, подчеркнув, что служение должно осуществляться «с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Общество
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar