В Пскове простились с погибшим на СВО священником

В Пскове простились с военным священником Антонием Савченко, который погиб в зоне спецоперации после удара ВСУ. Божественная литургия и отпевание прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе. Провёл церемонию митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который специально приехал в Псков, почтить память погибшего. Кадрами из храма поделился в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Митрополит Тихон (Шевкунов) на отпевании. Видео © Telegram / Протоиерей Николай Гурьянов

«Отец Антоний всегда был рядом с бойцами и вместе с ними разделял тяготы военной службы: жил в блиндажах, поддерживал беседами и молитвами, сопровождал их и в зоне проведения СВО. Он находил слова поддержки и утешения для каждого человека», — написал псковский губернатор в телеграм-канале.

Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Отец Антоний, проявивший исключительную преданность, мужество и самоотверженность, посмертно награжден региональной медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщил Ведерников. Митрополит Тихон (Шевкунов), прибывший из Крыма на отпевание, воспринял смерть священника как личную потерю. Эта трагедия особенно отозвалась в сердце митрополита, ведь именно Псковская земля, и в частности Псково-Печерский монастырь, стали отправной точкой его духовного пути.

«Печаль наша огромна, радость наша бесконечна, а благодарность наша идёт от всего сердца, от всей любви, которую подарил нам и множеству людей отец Антоний. Конечно же, все знают обстоятельства, когда Господь призвал его в жизнь вечную», — сказал митрополит Тихон, выступая на траурной церемонии.