В Пскове простились с погибшим на СВО священником
В Пскове простились с иереем Савченко, погибшим из-за обстрела ВСУ в зоне СВО
Отпевание отца Антония Савченко. Обложка © Пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
В Пскове простились с военным священником Антонием Савченко, который погиб в зоне спецоперации после удара ВСУ. Божественная литургия и отпевание прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе. Провёл церемонию митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который специально приехал в Псков, почтить память погибшего. Кадрами из храма поделился в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Митрополит Тихон (Шевкунов) на отпевании. Видео © Telegram / Протоиерей Николай Гурьянов
«Отец Антоний всегда был рядом с бойцами и вместе с ними разделял тяготы военной службы: жил в блиндажах, поддерживал беседами и молитвами, сопровождал их и в зоне проведения СВО. Он находил слова поддержки и утешения для каждого человека», — написал псковский губернатор в телеграм-канале.
Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Отпевание отца Антония Савченко. Фото © пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Отец Антоний, проявивший исключительную преданность, мужество и самоотверженность, посмертно награжден региональной медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщил Ведерников. Митрополит Тихон (Шевкунов), прибывший из Крыма на отпевание, воспринял смерть священника как личную потерю. Эта трагедия особенно отозвалась в сердце митрополита, ведь именно Псковская земля, и в частности Псково-Печерский монастырь, стали отправной точкой его духовного пути.
«Печаль наша огромна, радость наша бесконечна, а благодарность наша идёт от всего сердца, от всей любви, которую подарил нам и множеству людей отец Антоний. Конечно же, все знают обстоятельства, когда Господь призвал его в жизнь вечную», — сказал митрополит Тихон, выступая на траурной церемонии.
Иерей Антоний Савченко был погребён за алтарём храма пророка Божия Илии в посёлке Выбуты Псковского района. У священника осталась жена и двое маленьких детей.
Напомним, 12 мая псковский иерей Антоний Савченко скончался от ранений после обстрела ВСУ в зоне спецоперации, когда он выполнял обязанности штатного военного священника. Он посмертно награждён орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Решение о вручении церковной награды принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение погибшего, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём священник пожелал военным достойно исполнять свои обязанности, подчеркнув, что служение должно осуществляться «с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».