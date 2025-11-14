Россия и США
14 ноября, 16:01

В Петербурге задержали телефонного афериста с многомиллионным «уловом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в организации многомиллионных телефонных мошенничеств против пенсионеров. По данным ГУ МВД, преступная группа за 9 дней обманула пожилых жителей Ленинградской области на сумму свыше 4 миллионов рублей.

При обыске у 36-летнего подозреваемого изъяли ноутбук, телефоны, банковские карты и более миллиона рублей наличными. Как узнал телеканал «Санкт-Петербург», злоумышленники использовали схему с «безопасными счетами», убеждая пенсионеров переводить деньги по подставным реквизитам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Госдуме заявили, что студенты в конце года стали лёгкой добычей мошенников
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области задержаны два сотрудника оборонного предприятия «Алмаз», подозреваемые в организации фиктивных поставок для получения премий. По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер заключили договор на поставку несуществующих ингаляторов, списав со счетов предприятия более 14 миллионов рублей. Преступники инсценировали возврат и уничтожение «бракованной» продукции, чтобы скрыть следы мошенничества.

