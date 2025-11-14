В Госдуме заявили, что студенты в конце года стали лёгкой добычей мошенников

Конец года в России оказался горячей порой для мошенников, нацелившихся на студентов. Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал Life.ru, что злоумышленники специально охотятся на молодых людей, чтобы выманивать деньги и личные данные, пользуясь их доверчивостью и неопытностью.

Молодые люди часто становятся лёгкой добычей из-за доверчивости, неопытности в финансовых вопросах и частого использования онлайн-сервисов. Злоумышленники пользуются этим, подстраивая схемы под реальные ситуации – сессия, поиск подработки, получение стипендий или оформление документов для вуза. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Немкин отметил, что наиболее распространённые схемы включают фальшивые предложения подработки и имитацию сайтов вузов и банков.

«В преддверии конца учебного года и новогодних праздников студентам рассылают объявления о лёгком онлайн-заработке, «удалённой стажировке» или вакансии курьера с моментальными выплатами. После отклика мошенники просят оплатить «регистрационный взнос», «обучение» или «страховой депозит». Деньги исчезают, а контакт блокируется. В других случаях жертву вовлекают в схемы отмывания средств, предлагая «помочь с переводами за процент», что уже подпадает под уголовную ответственность», – рассказал Немкин.

Особую опасность представляют поддельные сайты вузов и банков.

«Мошенники рассылают письма или создают сайты, имитирующие страницы вузов, банков или портала «Госуслуги», предлагая «подтвердить получение стипендии» или «обновить данные для перечисления выплат». Студент вводит логин и пароль, после чего злоумышленники получают доступ к личным кабинетам и банковским счетам. Особенно активно такие атаки происходят в декабре, когда вузы действительно перечисляют стипендии и повышенные выплаты», – пояснил депутат.

Собеседник Life.ru также предупредил о новых мошеннических схемах с курсовыми и дипломами. Сайты, предлагающие помощь в обучении, собирают персональные данные и используют их для вымогательства – угрожают администрацией вузов, внедряют вредоносное ПО и перехватывают пароли. Парламентарий призвал студентов быть бдительными: проверять источники вакансий, не переходить по подозрительным ссылкам, не переводить деньги незнакомцам и сразу обращаться в банк, полицию и службу безопасности учебного заведения. Даже «маленькая» сумма или «безобидный» клик могут обернуться настоящей катастрофой.

