13 ноября, 12:39

Россиян научили вычислять мошенников по ключевым фразам

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Финансовые мошенники используют три ключевые группы фраз для обмана граждан, предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Первая группа включает ложные отсылки к государственным органам, вторая — запросы личных данных, а третья — манипуляции с темами безопасности и конфиденциальности.

«Представители государственных органов не осуществляют звонки гражданам. Если услышали наименование какого-либо органа, то лучше сразу положить трубку», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Кроме того, любые упоминания «специальных счетов» или требований сохранить разговор в тайне являются явными признаками мошенничества. Эксперт рекомендовал немедленно прекращать подобные беседы и никогда не переходить по неизвестным ссылкам. Он напомнил о классическом принципе «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», призвав граждан критически оценивать любые подозрительные предложения, поступающие по телефону.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с алкоголем в подарок. Кроме того, аферисты начали действовать по новой схеме с оформлением кредитов. А ещё злоумышленники запустили схему обмана россиян от лица налоговой службы.

