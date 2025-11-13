Россиян научили вычислять мошенников по ключевым фразам

Финансовые мошенники используют три ключевые группы фраз для обмана граждан, предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Первая группа включает ложные отсылки к государственным органам, вторая — запросы личных данных, а третья — манипуляции с темами безопасности и конфиденциальности.

«Представители государственных органов не осуществляют звонки гражданам. Если услышали наименование какого-либо органа, то лучше сразу положить трубку», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Кроме того, любые упоминания «специальных счетов» или требований сохранить разговор в тайне являются явными признаками мошенничества. Эксперт рекомендовал немедленно прекращать подобные беседы и никогда не переходить по неизвестным ссылкам. Он напомнил о классическом принципе «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», призвав граждан критически оценивать любые подозрительные предложения, поступающие по телефону.