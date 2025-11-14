Германия не испытывает потребности в молодых украинцах, прибывающих в страну. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

«Я сказал это Зеленскому: те, кто сейчас приезжает с Украины, значительная часть из них — молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, потому что военная служба на Украине начинается только с 25. Я попросил его обеспечить, чтобы эти молодые люди оставались в стране, потому что они нужны Украине, а не Германии», — сказал Мерц.

Таким образом канцлер ФРГ прокомментировал содержание разговора с Зеленским.

Напомним, ранее Мерц в ходе телефонного разговора прямо попросил Зеленского не допускать въезда в ФРГ молодых украинских мужчин. Летом, после снятия ограничений на выезд для молодых украинцев, наблюдался значительный рост их прибытия в Германию – увеличение составило в сто раз. Мерц выразил недовольство этой тенденцией. Он считает, что молодые люди должны участвовать в обороне Украины, а не искать убежища в странах Евросоюза.