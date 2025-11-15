Пятеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

На 1784-м километре автодороги М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись пассажирский автобус с детьми и автомобиль «МАЗ». Пострадали семь человек, в том числе пятеро школьников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«У ребят лёгкие травмы, всем оказывают медпомощь», — пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, авария произошла из-за гололёда и действий водителей. Автобус с 51 ребёнком следовал из Челябинска на курорт «Солнечная долина» в Миассе. Нарушений правил перевозки детей не установлено. По информации Следственного комитета, пятерым несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь после инцидента.

Травмы получили пятеро детей, сопровождающий педагог и водитель автобуса — угрозы их жизни нет. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

