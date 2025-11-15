Госдепартамент США решил продать Германии ракеты Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC и все необходимое оборудование к ним на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Берлин планирует закупить 173 ракеты Standard Missile 6 Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 3,5 миллиарда долларов», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский совершил экстренный визит в Грецию, чтобы обсудить возможность получения новых партий вооружения, в частности, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2. Бывший комик намерен запросить две из шести батарей Patriot, одна из которых уже передана Саудовской Аравии, а остальные защищают Афины и Салоники. Также будет обсуждаться возможность передачи всех истребителей Mirage 2000-5Mk2, если Афины решат пополнить свой авиапарк французскими Rafale. Помимо этого, Украина рассчитывает получить дополнительные партии вооружений и боеприпасов.