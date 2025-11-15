Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 22:21

США одобрили продажу Германии ракет на 3,5 миллиарда долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Госдепартамент США решил продать Германии ракеты Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC и все необходимое оборудование к ним на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Берлин планирует закупить 173 ракеты Standard Missile 6 Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 3,5 миллиарда долларов», — уточнили в ведомстве.

Сийярто заявил, что Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Киеву
Сийярто заявил, что Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Киеву

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский совершил экстренный визит в Грецию, чтобы обсудить возможность получения новых партий вооружения, в частности, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2. Бывший комик намерен запросить две из шести батарей Patriot, одна из которых уже передана Саудовской Аравии, а остальные защищают Афины и Салоники. Также будет обсуждаться возможность передачи всех истребителей Mirage 2000-5Mk2, если Афины решат пополнить свой авиапарк французскими Rafale. Помимо этого, Украина рассчитывает получить дополнительные партии вооружений и боеприпасов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar