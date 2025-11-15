Life.ru выяснил топ-5 обследований, которые нужно успеть сделать до конца года

Поздняя осень, время которое заставляет нас задуматься о респираторных вирусных и бактериальных заболеваниях и возможности пройти безопасно сезон ОРВИ. Изменение погодных условий, увеличение контактов с людьми в закрытых помещениях, нежелание одеваться по погоде — всё это способствует возникновению воспалительных заболеваний и их передаче. Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Елена Горбачёва рассказала Life.ru, какие обследования нужно пройти до конца года, чтобы безопасно пережить сезон ОРВИ.

Эксперт подчеркнула, что первоначально необходимо сдать всем известный общий (клинический) анализ крови, именно он является скринингом, которых сможет нам сказать о возможном наличии значимых проблем в иммунной системе. Общий анализ крови должен быть развёрнутым, включающим в себя лейкоциты с лейкоцитарной формулой, СОЭ, эритроциты, тромбоциты.

Также не стоит игнорировать биохимический анализ крови, исследование дефицита витаминов. Выделить наиболее значимые витамины и минералы для работы иммунной системы человека непросто. Биохимический анализ крови — это метод лабораторной диагностики, позволяющий оценить работу многих внутренних органов: почек, печени, поджелудочной железы и других. Кроме того, это исследование показывает весь спектр микроэлементов вашего организма, безошибочно определяя, каких ему в данный момент не хватает.

Стандартный биохимический анализ крови включает в себя определение большого числа показателей. Также необходимо проверить организм на наличие дефицитов важных микроэлементов и витаминов.

«Цинк — микроэлемент, воздействует на формирование и ускорение созревания Т-лимфоцитов — важнейших клеток иммунитета, он участвует в правильном функционировании иммунной системы. Витамин С участвует в регуляции функций системы иммунитета, влияет на длительность течения инфекционных заболеваний. Селен участвует в поддержании иммунной системы», — уточняет специалист.

Особое внимание нужно уделить обследованиям на витамины группы В: витамин В9, В12. Они являются синергистами, совместно они необходимы для нормального кроветворения — эритропоза (созревания эритроцитов крови). Снижение показателей данных витаминов приводит как к нарушению эритропоэза, так и к нарушению функционирования нервной системы.

«Витамин Д помогает иммунитету бороться с инфекциями, уменьшает выраженность воспалительных процессов. Ощущения хронической усталости и недосыпа, апатии, слабости, а также подверженность ОРВИ, знакомые каждому и особенно влияющие на наши самочувствие и настроение в зимний период, могут быть причинами недостатка витамина D в организме. Даже в солнечных странах до 80% населения страдает от авитаминоза D. И практически все жители средней полосы и северных регионов нашей страны страдают от недостатка витамина D», — отметила собеседница Life.ru.

Витамин D в организме влияет на все процессы, на обмен кальция и фосфора, на подготовку организма женщины к материнству. Хроническая нехватка витамина D в организме, которая наблюдается у россиян всех возрастов, может приводить к серьёзным последствиям. Не всегда возможно восполнить недостаток витамина с помощью сбалансированного рациона, добавив в него жирную рыбу, икру, морепродукты, куриные яйца и сливочное масло. На помощь придут витаминные добавки.

Ферритин участвует в клеточном метаболизме, иммунной защите, функционировании различных органов и тканей. В крови содержится в минимальном объёме, участвует в доставке железа к печени. Анализ на уровень ферритина в крови играет важнейшую роль для диагностики воспалительных процессов, анемий, железодефицитных состояний (особенно скрытых), гемохроматоза (избытка железа), при подозрении на онкологию, для мониторинга эффективности медикаментозногй терапии железодефицита.

Россияне должны внимательнее относиться к своему иммунитету и в преддверии зимы поддерживать его ради укрепления здоровья. Первое, что нужно, — нормально питаться, потому что антитела — это белок. Одеваться по сезону, потому что для нас опасны периоды резкого изменения температуры в любую сторону: как в сторону жаркого, так и в сторону холодного. Подробнее — в материале Life.ru.