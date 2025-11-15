Дискуссия о наплыве в Германию молодых украинцев стала причиной разногласий между главарём киевского режима Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает The Telegraph.

«Однако ещё одним последствием стал всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в Германию, что создало редкую точку напряжения между Мерцем и Зеленским», — уточняется в материале.

Как отмечает издание, канцлер испытывает давление со стороны общественного мнения и вынужден демонстрировать немцам способность контролировать миграционные процессы.

Ранее Мерц уточнил, какие именно украинцы не нужны в Германии. По его словам, ФРГ не испытывает потребности в молодых украинцах, прибывающих в страну. Значительная часть из них — молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, потому что военная служба на Украине начинается только с 25. Таким образом канцлер ФРГ прокомментировал содержание разговора с Зеленским.