В посольстве РФ ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства

Российское посольство в Бухаресте ответило румынскому МИД, который обвинил Москву в нарушении воздушного пространства. Дипломаты заявили, что вся история с «обломками российского дрона» — спектакль, чтобы необоснованно обвинить Россию в нарушении румынского воздушного пространства

В ведомстве объяснили, что румынская сторона устроила для посла Владимира Липаева настоящее шоу с фотосессией и заранее подготовленной «уликой». Однако, как подчеркнули в дипмиссии, куски якобы российского беспилотника ничего не доказывают без маршрута полёта БПЛА.

Посол Липаев в беседе с румынскими дипломатами подчеркнул, что Вооружённые силы РФ не наносят ударов по гражданским объектам. В то же время он отметил, что украинские формирования, неспособные поражать защищённые военные цели, целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру.

Ранее посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии. Причиной стало якобы вторжение российских дронов в воздушное пространство страны в ночь на 11 ноября. Несмотря на инцидент, румынская сторона признала отсутствие непосредственной угрозы для своих граждан. Министерство обороны Румынии заявило во вторник, 11 ноября, что обнаружило обломки, предположительно принадлежащие российским беспилотникам, на территории, расположенной в пяти километрах к югу от румынской границы.