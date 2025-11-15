В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за 450-килограммовой бомбы

В Нюрнберге из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны эвакуировали более 20 тысяч человек. В городе ввели масштабные меры безопасности, а специалисты готовятся обезвредить опасный снаряд.

Во время строительных работ в районе Гроссройт 14 ноября обнаружили американскую авиационную бомбу весом 450 килограммов. Городская администрация сообщила, что эвакуация затронет до 21 тысячи жителей, включая несколько домов престарелых и медицинских учреждений. В мэрии подчеркнули, что это крупнейшая эвакуация жителей в Нюрнберге, связанная с находкой снаряда времен Второй мировой войны, и её планирование ведётся с особой тщательностью, чтобы избежать любых инцидентов.

Операция по обезвреживанию бомбы начнётся после того, как все жители будут выведены из опасной зоны. Дороги в радиусе 800 метров перекрыты, а на месте работают около 900 специалистов — пожарные, спасатели, полиция и технические службы.

Ранее в Гонконге сапёры успешно обезвредили авиационную бомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную на строительной площадке в районе Куорри-Бэй. Операция по нейтрализации 454-килограммового снаряда заняла почти десять часов, после чего его вывезли с территории стойки. По словам представителя полиции Энди Чана Тин-чу, боеприпас содержал примерно 227 килограммов взрывчатки. После обнаружения неразорвавшегося снаряда власти эвакуировали около шести тысяч жителей из 18 близлежащих домов.