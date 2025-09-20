В Гонконге эвакуировали 6 тысяч человек из-за полутонной авиабомбы с американского самолёта

В Гонконге сапёры успешно обезвредили авиационную бомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную на строительной площадке в районе Куорри-Бэй. Об этом сообщила городская полиция, передаёт China Daily.

Операция по нейтрализации 454-килограммового снаряда заняла почти десять часов, после чего его вывезли с территории стойки. По словам представителя полиции Энди Чана Тин-чу, боеприпас содержал примерно 227 килограммов взрывчатки.

После обнаружения неразорвавшегося снаряда власти эвакуировали около шести тысяч жителей из 18 близлежащих домов. В спецслужбах заявили, что угроза полностью ликвидирована, и сейчас предпринимаются меры для безопасного возвращения людей в свои дома.

Как уточняет агентство, сообщение о находке поступило в полицию 19 сентября — бомбу длиной полтора метра извлекли с глубины десяти метров на улице Пан Хой. По предварительным данным, боеприпас был сброшен американским самолётом примерно 80 лет назад.