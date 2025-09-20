В Гонконге эвакуировали 6 тысяч человек из-за полутонной авиабомбы с американского самолёта
В Гонконге обезвредили 454-килограммовую бомбу времён Второй мировой
В Гонконге сапёры успешно обезвредили авиационную бомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную на строительной площадке в районе Куорри-Бэй. Об этом сообщила городская полиция, передаёт China Daily.
Операция по нейтрализации 454-килограммового снаряда заняла почти десять часов, после чего его вывезли с территории стойки. По словам представителя полиции Энди Чана Тин-чу, боеприпас содержал примерно 227 килограммов взрывчатки.
После обнаружения неразорвавшегося снаряда власти эвакуировали около шести тысяч жителей из 18 близлежащих домов. В спецслужбах заявили, что угроза полностью ликвидирована, и сейчас предпринимаются меры для безопасного возвращения людей в свои дома.
Как уточняет агентство, сообщение о находке поступило в полицию 19 сентября — бомбу длиной полтора метра извлекли с глубины десяти метров на улице Пан Хой. По предварительным данным, боеприпас был сброшен американским самолётом примерно 80 лет назад.
В начале августа стало известно об аналогичном происшествии в Сербии. Полутонную бомбу, оставшуюся после Второй мировой войны, нашли под жилой застройкой в столице страны.