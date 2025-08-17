Пиротехники МЧС обезвредили 8 мин и сапёрный заряд неподалёку от Крымского моста
На востоке Крымского полуострова специалисты МЧС России ликвидировали девять взрывоопасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Работа пиротехников. Видео © Telegram / МЧС России по Республике Крым
«В Ленинском районе пиротехники МЧС России уничтожили 9 взрывоопасных предметов (8 противотанковых мин и 1 сапёрный заряд). Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну», — говорится в сообщении.
Движение поездов не прерывалось: обезвреживание осуществлялось между проходами составов, что позволило сохранить безопасность и эксплуатацию линии.
Ранее стало известно, что на подъездах к Крымскому мосту свыше тысячи автомобилей выстроились в многочасовую очередь с полуострова. Затор начал формироваться ещё на рассвете, когда к 6:00 утра в ней насчитывалось 70 машин. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.
Обложка © Telegram / МЧС России по Республике Крым