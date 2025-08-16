На выезд из Крыма образовалась пробка из более чем 1000 автомобилей
Свыше тысячи автомобилей выстроились в многочасовую очередь на Крымском мосту в направлении с полуострова. Согласно актуальной информации из Telegram-канала, освещающего транспортную обстановку на подходах к мосту, затор начал формироваться ещё на рассвете, когда к 6:00 утра в ней насчитывалось 70 машин.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 050 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов», — говорится в сообщении на 17:00 мск.
Также в сообществе добавили, что с 9:00 утра поток увеличился до более чем полутысячи автомобилей, а к 14:00 дня — до 800.
Ранее стало известно, что накануне утром на въезде на Крымский мост из Керчи образовалась пробка из 1530 автомобилей. Время простоя для водителей в ожидании досмотра достигает четырёх часов. Число машин в заторе продолжало увеличиваться.