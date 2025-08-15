Пробка у Крымского моста достигла полутора тысяч автомобилей

У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из 1530 автомобилей. Водители ждут около четырёх часов. Оперативный Telegram-канал инфоцентра сообщает, что количество машин продолжает расти.

