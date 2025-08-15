Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 03:49

Пробка у Крымского моста достигла полутора тысяч автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из 1530 автомобилей. Водители ждут около четырёх часов. Оперативный Telegram-канал инфоцентра сообщает, что количество машин продолжает расти.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов»,указано в сообщении по состоянию на 6 утра 15 августа.

В 4:00 по московскому времени в пробке на направлении Керчи стояли 1420 транспортных средств.

Лепс и Shaman устроили концерт в пробке на Крымском мосту
Ранее Life.ru рассказывал об отражении массированной атаки украинских беспилотников в регионах России. БПЛА сбивали Ростовской и Самарской областях, в Курске дрон ударил в многоэтажку, погибла женщина, пострадали десять человек.

Лия Мурадьян
