Пробка у Крымского моста достигла полутора тысяч автомобилей
У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из 1530 автомобилей. Водители ждут около четырёх часов. Оперативный Telegram-канал инфоцентра сообщает, что количество машин продолжает расти.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов», — указано в сообщении по состоянию на 6 утра 15 августа.
В 4:00 по московскому времени в пробке на направлении Керчи стояли 1420 транспортных средств.
