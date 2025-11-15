Перелётные гуси опустошают поля и бюджеты аграриев в Финляндии

Финляндия столкнулась с настоящим экологическим кризисом. Огромные стаи перелётных белолобых гусей буквально атакуют сельскохозяйственные угодья, нанося колоссальный ущерб. По данным Института природных ресурсов, только за одну весну 2025 года аграрии лишились почти половины кормов и посевов.

Как пишет новостной портал Yle, птицы стремительно осваивают новые территории. Если раньше они останавливались в районе Йоэнсуу, то теперь захватили и провинцию Саво. Фермеры вынуждены срочно докупать корма для животных и арендовать дополнительные поля, чтобы компенсировать урон. В Северной Карелии компенсации уже выплачены за 4,3 тысячи гектаров, но полные масштабы ущерба ещё даже не подсчитаны.

Финские специалисты пытаются найти нестандартное решение. Лесное управление страны строит в Тохмаярви искусственное водно-болотное угодье, чтобы отвлечь птиц от полей. Незавершённый водоём уже привлекает гусей, но проверить, сработает ли стратегия, удастся только в 2026 году.

Белолобый гусь — перелётная птица, гнездящаяся в тундре Евразии и Северной Америки. Массовые скопления этих птиц во время миграции могут создавать серьёзные проблемы для сельского хозяйства в регионах, лежащих на их пути.

Тем временем в Канаде власти серьёзно подошли к вопросу взаимодействия с гусями: Министерство национальной обороны выпустило подробную инструкцию для своих сотрудников, как гражданских, так и военных. Главное правило – не пытаться кормить или прикасаться к птицам, поскольку это может вызвать их агрессивное поведение. Если гусь шипит или нападает, инструкция советует поднять руки, чтобы казаться больше, и не спеша отходить.