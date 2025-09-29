Загадочный мохнатый объект свалился с неба на ферму в Аргентине

На территорию частной фермы в аргентинском городе Пуэрто-Тироль приземлился крупный цилиндрический объект неизвестного происхождения, покрытый волокнистым материалом. О необычном происшествии сообщило издание Mirror.

На ферму упал космический мусор космический мусор. Фото © Х / Guillermo García

Инцидент произошёл на севере Аргентины, где на землю упал предмет длиной около 1,7 метра и диаметром примерно 1,2 метра. Его внешнюю поверхность покрывают странные чёрные волокна, визуально напоминающие волосы или мех. Данная особенность вызвала наибольший интерес и множество вопросов относительно природы находки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, спасательных служб и взрывотехники. Специалисты установили, что внутри цилиндра отсутствуют какие-либо опасные вещества или материалы. Несмотря на это заключение, власти приняли решение оградить зону тридцатиметровым периметром безопасности до завершения всех исследований.

В Сети уже активно обсуждают данное событие, выдвигая различные версии случившегося. Многие пользователи предполагают, что загадочный объект может быть фрагментом космического мусора. В частности, высказывается мнение, что он мог отделиться от аппарата компании SpaceX во время одной из недавних миссий.

