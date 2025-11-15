В Госдуме напомнили о штрафах за изношенные зимние шины

Автовладельцев в России могут оштрафовать за использование зимних шин с глубиной протектора менее четырёх миллиметров. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Депутат уточнил, что требования к зимним шинам прописаны в техрегламенте Таможенного союза. В документе и в российских ПДД указано, что шина с маркировкой 3PMSF («снежинка») считается непригодной при остаточной глубине протектора менее 4 мм.

«Сотрудник ГАИ имеет право измерить остаточную глубину и при нарушении может либо предупредить автовладельца, либо наложить штраф в размере 500 рублей», — отметил депутат в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что изношенная резина увеличивает риск аквапланирования, пробуксовок и потери управляемости.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что на выходных в столице ожидаются мокрый снег и гололедица, поэтому автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине. При среднесуточной температуре ниже +5°C летняя резина теряет эффективность: ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.