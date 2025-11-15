Газета Bild сообщила о введении в Германии новых правил выплат пособий для украинских беженцев. Эти изменения вступят в силу 1 июля 2026 года, но будут применяться с обратной силой, начиная с апреля 2025 года.

Уже одобренные выплаты по старым нормам будут действовать до конца сентября 2026 года — это завершит переходный период.

По информации издания, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) настаивала на более позднем сроке окончания старых выплат. Однако блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступил резко против, опасаясь, что задержка может спровоцировать беженцев стремиться быстрее оформить пособия по действующим, более выгодным правилам.

Участник коалиционных переговоров рассказал Bild, что дата 1 апреля 2025 года стала компромиссом. Изначально планировалось аннулировать право на получение пособий для украинцев задним числом. Однако как заключает газета, земли и муниципалитеты оказали сопротивление, посчитав такую схему слишком сложной в реализации.

Ранее правящая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) договорилась о лишении многих беженцев так называемого гражданского пособия (Bürgergeld). В частности, все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля текущего года, будут получать помощь по нормам, аналогичным обычным просителям убежища, что означает заметное снижение выплат.

В Германии на данный момент находится более 1,29 миллиона граждан Украины. При этом, по сравнению с другими европейскими странами, уровень их занятости относительно низок — около 35%. По данным Министерства труда ФРГ (на август 2025 года), работают 352 тысячи украинских беженцев, из которых 298 тысяч делают отчисления в фонд социального страхования. Власти ФРГ намерены активнее мотивировать украинцев к поиску работы.

Вместе с этим канцлер Германии Фридрих Мерц высказал просьбу к главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выпускать молодых украинцев за границу. Он поддерживает идею того, что молодые украинцы должны оставаться в родной стране вместо переезда в ФРГ. По его словам, граждане Украины нужны своей стране.