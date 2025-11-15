Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 ноября, 07:58

В Калининграде впервые показали рукопись письма Татьяны Онегину с автографом Пушкина

Обложка © VK / Калининградский историко-художественный музей

В Калининграде представили оригинальную рукопись письма Татьяны к Онегину из романа «Евгений Онегин» с автографом Александра Пушкина. Об этом сообщили в Калининградском областном историко-художественном музее.

«Сегодня мы все — участники исторического события. (…) Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами», — отметила директор музея Екатерина Манюк.

Документ, часть архива министра народного просвещения Российской империи графа Сергея Уварова, содержит автограф «А. Пушкинъ» и подпись цензора Павла Гаевского 1826 года. Рукопись передала музею меценат Мария Терехова, потомок управляющего делами графа Уварова.

А ранее Life.ru рассказывал, что Московский театр им. А.С. Пушкина отпраздновал 75‑летие особенным спектаклем. Юбилейный вечер под названием «И будет театр!..» собрал всю труппу и стал данью истории одного из ведущих театров столицы.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

