В Калининграде впервые показали рукопись письма Татьяны Онегину с автографом Пушкина

В Калининграде представили оригинальную рукопись письма Татьяны к Онегину из романа «Евгений Онегин» с автографом Александра Пушкина. Об этом сообщили в Калининградском областном историко-художественном музее.

«Сегодня мы все — участники исторического события. (…) Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами», — отметила директор музея Екатерина Манюк.

Документ, часть архива министра народного просвещения Российской империи графа Сергея Уварова, содержит автограф «А. Пушкинъ» и подпись цензора Павла Гаевского 1826 года. Рукопись передала музею меценат Мария Терехова, потомок управляющего делами графа Уварова.

