Московский театр им. А.С. Пушкина празднует 75‑летие особенным спектаклем

21 октября Московский драматический театр имени А.С. Пушкина отметит 75‑летие. Юбилейный вечер под названием «И будет театр!..» соберёт всю труппу и станет данью истории одного из ведущих театров Москвы.

«За 75-летнюю историю Театра Пушкина в нём сменилось десять художественных руководителей. Все они – яркие, не похожие друг на друга художники, и их стремления в искусстве зачастую вели театр в разные стороны; но желание у них было одно – всё-таки построить свой театр. И каждому казалось, что нужно идти какой-то определённой дорогой, что ещё немного – и театр будет великим, выдающимся», — комментирует художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев.

Осенью 1950 года в здании особняка на Тверском бульваре, 23, где ранее располагался Камерный театр, открыл свои двери Московский драматический театр им. А.С. Пушкина. Сегодня театр готовится отпраздновать своё 75‑летие большим юбилейным вечером «И будет театр!..», режиссёрами которого станут Евгений Писарев и Александр Дмитриев. Автор пьесы — Анастасия Гайдукова, а художник-постановщик — Максим Обрезков.

Также ассистентом художника станет Анастасия Александрова, художником по свету будет Александр Сиваев. А запечатлеть это всё будет видеохудожник Анна Борзова под музыкальное сопровождение руководителя Родиона Аверьянова. На сцене соберутся актёры, режиссёры и театральные деятели, чтобы в игровой и ироничной форме отдать дань многолетней истории театра.

Ранее стало известно, что 9 и 10 октября в Москве проходит Всероссийская научная конференция «Театр Александра Таирова», приуроченная к 140‑летию со дня рождения режиссёра. Организаторами мероприятия выступили ГИТИС и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. Торжественное открытие конференции состоялось 9 октября в 11:00 в здании Театра Пушкина на Тверском бульваре, в нём принял участие художественный руководитель театра Евгений Писарев, а ректор ГИТИСа Григорий Заславский выступил по видеосвязи.