15 ноября, 10:24

В Пулково из-за сильного снегопада задержали около 40 рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

Из-за сильного снегопада в петербургском аэропорту Пулково задержали около 40 авиарейсов. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка в аэропорту Пулково. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент перенесены вылеты 27 воздушных судов. Наибольшее неудобство испытывают путешественники, следующие в Уфу, которые находятся в ожидании вылета уже порядка десяти часов.

На отдельных рейсах людей уже запускали в самолёты, но впоследствии им пришлось вернуться в терминал. Ещё десять рейсов задерживаются по прибытии.

На Камчатке мощный циклон принёс штормовой ветер и сильные снегопады
Ранее Life.ru рассказывал, что метель парализовала Мурманск. Задержано 16 рейсов из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду. Люди ожидали вылета более четырёх часов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

