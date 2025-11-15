В Пулково из-за сильного снегопада задержали около 40 рейсов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik
Из-за сильного снегопада в петербургском аэропорту Пулково задержали около 40 авиарейсов. Об этом сообщает SHOT.
Обстановка в аэропорту Пулково. Видео © Telegram / SHOT
На данный момент перенесены вылеты 27 воздушных судов. Наибольшее неудобство испытывают путешественники, следующие в Уфу, которые находятся в ожидании вылета уже порядка десяти часов.
На отдельных рейсах людей уже запускали в самолёты, но впоследствии им пришлось вернуться в терминал. Ещё десять рейсов задерживаются по прибытии.
Ранее Life.ru рассказывал, что метель парализовала Мурманск. Задержано 16 рейсов из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду. Люди ожидали вылета более четырёх часов.
