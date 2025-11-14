Мурманск парализован из-за метели с грозой, отменены рейсы, федеральные трассы перекрыты

Мощный снежный циклон с необычным для Заполярья явлением — грозой — полностью парализовал жизнь Мурманска. Из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду в аэропорту заполярной столицы задержаны около 16 рейсов, причём некоторые пассажиры ждут вылета уже более четырёх часов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В аэропорту заполярной столицы отложены 16 рейсов. Видео © Telegram / Baza

Стихия привела к масштабным отключениям электроэнергии — без света остались 359 домов, где проживают около 22 тысяч человек. Отменены занятия в школах, а на федеральных трассах образовались многокилометровые заторы из-за фур, заблокировавших проезд в снежных заносах.

Из-за непогоды зафиксированы ДТП. Фото © Telegram / Baza

По информации канала, часть рейсов, не сумевших сесть в Мурманске, перенаправлены в Архангельск, где пассажиры из Москвы уже два часа ждут улучшения погоды. Одновременно синоптики прогнозируют, что завтра мощный снегопад накроет Москву, где ожидается до трети месячной нормы осадков.

Метель в Мурманске. Фото © Telegram / Baza

Метель в Мурманске. Фото © Telegram / Baza

К слову, Мурманск — крупнейший в мире город за Северным полярным кругом с населением около 270 тысяч человек. Метели с грозами являются редким, но возможным явлением для региона в зимний период из-за столкновения арктического холода с тёплыми атлантическими циклонами.

Как сообщалось ранее, снежный покров распространился на 80% территории России. Дальний Восток, Сибирь и Урал уже полностью покрыты снегом. Европейская часть страны также не осталась в стороне: снег добрался до Северо-Западного федерального округа.